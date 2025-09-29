J.Lo califica su divorcio de Ben Affleck: ‘Lo Mejor que me ha pasado nunca’

Jennifer López se ha sincerado sobre su reciente divorcio del actor Ben Affleck, describiendo la dolorosa ruptura como «lo mejor que me ha pasado nunca» debido a las profundas lecciones personales que le dejó.

En una entrevista reciente con «CBS Sunday Morning», la cantante y actriz de 56 años compartió cómo la experiencia la obligó a un crecimiento personal fundamental. «Porque me cambió,» explicó. «Me ayudó a crecer de una forma que necesitaba crecer, a ser más consciente de mí misma. Ahora soy una persona diferente de la que era el año pasado.»

López, que solicitó el divorcio en agosto de 2024 tras dos años de matrimonio, afirmó haber aprendido que «la alegría está en vivir y en estos momentos y en abrazar realmente la vida y todo lo que te trae, por las lecciones que te aporta.» Al asimilar estas lecciones, dijo, «todo se vuelve un poco más ligero y puedes volar de verdad.»

Trabajo y Dolor: La Contradicción en el Set

La entrevista también abordó la película de López, «El beso de la mujer araña,» en la que Affleck participó como productor ejecutivo cuando la pareja aún estaba casada.

Jennifer reveló que el trabajo en el set se convirtió en una experiencia de agridulce contradicción personal:

«Fue el mejor y el peor momento en cierto modo, porque cada momento en el plató y cada momento que hacía este papel, era tan feliz, y luego era como, de vuelta a casa, no era genial. Y era como: ‘¿Cómo puedo trabajar dentro de esto?'»

La película, un drama musical, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025, el mismo mes en que finalizó su proceso de divorcio. En la cinta, López interpreta a la actriz favorita de un preso político.

El Comentario de Ben Affleck: «Cotidiano, Sin Escándalo»

Mientras J-Lo enfocó la ruptura como una lección de vida, Affleck ofreció una perspectiva más sobria en una entrevista con GQ para su número de abril de 2025.

El actor y director desestimó cualquier rumor de drama o intriga, calificando su separación como algo mucho más común:

«No hay escándalo, ni culebrón, ni intriga. La verdad es que, cuando hablas con alguien, ‘Oye, ¿qué ha pasado? Pues no hay: ‘Esto es lo que ha pasado’.»

Affleck señaló que su ruptura con López «es mucho más cotidiana de lo que probablemente la gente creería o sería interesante.»

La pareja había retomado su romance en 2021, dos décadas después de su primer compromiso en 2002. López se había referido a la primera ruptura como «el mayor desengaño de mi vida,» un dolor que tardó 18 años en superar, antes de casarse con Affleck en julio de 2022 y divorciarse dos años después.