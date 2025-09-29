Príncipe Harry aclara de qué se trató reunión con su padre, el rey Charles

Desmiente algunas informaciones sobre el encuentro entre padre e hijo…

El intento de acercamiento entre el Rey Charles III y el Príncipe Harry, tras 19 meses sin verse, se ha visto nuevamente fracturado por una guerra de filtraciones y comunicados.

El diario The Sun publicó que la reunión fue «claramente formal» y sin futuro, afirmando que Harry se sintió como un «visitante oficial» y que le entregó a su padre una foto familiar enmarcada.

Sin embargo, un portavoz del duque de Sussex rompió el silencio con un comunicado a revista People, calificando los informes sobre el «tono de la reunión» y las citas atribuidas a Harry como «categóricamente falsos» y «pura invención».

El comunicado sí confirmó la entrega de una fotografía enmarcada de los hijos de Harry y Meghan, Archie y Lilibet, a quienes Charles III no ha visto desde 2021. Sin embargo, acusó a fuentes de palacio de filtrar el detalle de los regalos para «sabotear cualquier reconciliación».

Nueva Tensión en Palacio

La defensa pública del Príncipe generó una reacción inmediata, devolviendo la relación a un punto de tensión: