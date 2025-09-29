Príncipe Harry aclara de qué se trató reunión con su padre, el rey Charles
Desmiente algunas informaciones sobre el encuentro entre padre e hijo…
El intento de acercamiento entre el Rey Charles III y el Príncipe Harry, tras 19 meses sin verse, se ha visto nuevamente fracturado por una guerra de filtraciones y comunicados.
El diario The Sun publicó que la reunión fue «claramente formal» y sin futuro, afirmando que Harry se sintió como un «visitante oficial» y que le entregó a su padre una foto familiar enmarcada.
Sin embargo, un portavoz del duque de Sussex rompió el silencio con un comunicado a revista People, calificando los informes sobre el «tono de la reunión» y las citas atribuidas a Harry como «categóricamente falsos» y «pura invención».
El comunicado sí confirmó la entrega de una fotografía enmarcada de los hijos de Harry y Meghan, Archie y Lilibet, a quienes Charles III no ha visto desde 2021. Sin embargo, acusó a fuentes de palacio de filtrar el detalle de los regalos para «sabotear cualquier reconciliación».
Nueva Tensión en Palacio
La defensa pública del Príncipe generó una reacción inmediata, devolviendo la relación a un punto de tensión:
- La Reacción del Rey: The Telegraph reportó que el Charles está «triste» y molesto por la sugerencia de que alguien en el palacio esté «saboteando» la reconciliación. Una fuente cercana al monarca enfatizó que las filtraciones del equipo de Harry equivalen a «volver al punto de partida.»
- Sin Regreso a las Funciones: Fuentes de Buckingham han reiterado que el Rey dejó «absolutamente claro» que Harry no puede ser un miembro «a medias» de la Familia Real, una postura que también tenía la difunta Reina Elizabeth II.