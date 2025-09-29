Nicole Kidman pone fin a su matrimonio después de casi dos décadas

¿Zac Efron tuvo algo que ver con la ruptura de la pareja?

Una de las parejas más duraderas de Hollywood ha llegado a su fin. Nicole Kidman y Keith Urban se han separado después de 19 años de matrimonio, según confirmaciones de Page Six.

La noticia, reportada inicialmente por TMZ, indica que la pareja ha estado viviendo separada «desde principios del verano».

Una fuente cercana a la situación comentó que «a veces las relaciones simplemente siguen su curso», aunque reveló que Kidman «no quería la separación y estaba intentando salvar las cosas.»

Urban, de 57 años, habría dejado la residencia familiar en Nashville, Tennessee, y adquirido una propiedad propia en la misma ciudad. Mientras tanto, la actriz de 58 años se ha mantenido en el hogar familiar cuidando a sus dos hijas, Sunday Rose, de 17, y Faith Margaret, de 14.

Otra fuente afirmó que Kidman «mantiene unida a la familia en estos momentos difíciles desde la partida de Keith». Por ahora, no se ha aclarado si la pareja planea iniciar los trámites de divorcio.

Silencio Abrupto y el Factor Zac Efron

La noticia de la ruptura llega meses después de un incidente notable que involucró a Urban. En junio, el cantante interrumpió abruptamente una entrevista por Zoom cuando se le preguntó sobre las escenas íntimas que Kidman grabó con su coprotagonista, Zac Efron, en la película de Netflix de 2024, A Family Affair.

El entrevistador preguntó: «¿Qué piensa Keith Urban cuando ve a su hermosa esposa con hombres jóvenes y guapos como Zac Efron teniendo esas hermosas escenas de amor en televisión?». La respuesta fue el silencio, ya que los productores confirmaron que Urban había finalizado la llamada.

Kidman, ganadora del Óscar, y Urban se conocieron en la gala G’Day USA en enero de 2005 y se casaron en una ceremonia privada en Sídney el 25 de junio de 2006.

Este fue el segundo matrimonio de Kidman, quien estuvo casada con Tom Cruise de 1990 a 2001. La actriz comparte dos hijos mayores con Cruise, Bella, de 32, y Connor, de 30, sobre cuya elección de seguir el camino de la Cienciología ha hablado públicamente. «Han decidido ser cienciólogos y, como madre, es mi deber amarlos», declaró en 2018.

La separación de Kidman y Urban marca el final de una de las uniones más estables y privadas de la industria del entretenimiento.