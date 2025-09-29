Ariana Grande critica a apoyadores de Trump: ‘¿Sus vidas han mejorado?’

Ariana Grande republicó una crítica mordaz a los partidarios del presidente Donald Trump a través de Instagram Stories durante el fin de semana, originalmente compartida por Matt Bernstein, presentador del podcast «A Bit Fruity».

La extensa publicación en redes sociales comenzó con un «contacto con los votantes de Trump» 250 días después de la investidura.

La publicación, de acuerdo con el diario The New York Post, señalaba que «los inmigrantes han sido violentamente separados de sus familias y las comunidades han sido destruidas… las personas trans han sido culpadas de prácticamente todo y viven con miedo, y que la libertad de expresión está al borde del colapso para todos nosotros».

Bernstein luego hizo una pregunta «muy sincera» a quienes votaron por Trump:

«¿Han mejorado sus vidas?» «¿Han bajado sus precios de la comida? ¿Ha bajado la prima de su seguro médico? ¿Ha mejorado su equilibrio entre vida laboral y personal?», continuó.

«¿Ya pueden tomarse vacaciones? ¿Son más felices? ¿El sufrimiento generalizado de otros les ha dado sus frutos como él prometió, o siguen esperando?»

Ariana no incluyó ningún comentario adicional en su publicación, que coincidió con una publicación de Trump asegurando que tiene el 57% de aprobación su administración.