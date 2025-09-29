La mu3rte de Celeste Rivas es un caso ‘Complicado’, según la policía de los Angeles

La investigación sobre la muerte de Celeste Rivas ha sido calificada como «complicada» por el capitán Scot Williams del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), quien está al frente del caso.

El principal obstáculo, según reveló el capitán a TMZ, es determinar la causa exacta de la muerte, un factor crucial que mantiene la naturaleza del deceso en un limbo legal.

El LAPD está colaborando estrechamente con el médico forense del condado de Los Ángeles. Hasta que el forense emita sus conclusiones, la policía no puede clasificar la muerte de Celeste como homicidio, sobredosis, o cualquier otra causa específica.

El Vehículo Clave: Procesando el Tesla en Búsqueda de Pistas

Un elemento central de la investigación es el Tesla en el que fue hallado el cuerpo de Rivas. El capitán Williams confirmó que los investigadores siguen procesando el vehículo en busca de pruebas digitales y de video.

Al ser consultado sobre si las cámaras del coche pudieron haber grabado a la persona o personas que introdujeron el cuerpo en el vehículo, Williams se mantuvo cauto y solo reiteró que la División de Homicidios por Robo está en proceso de analizar todos los datos y evidencias provenientes del Tesla.

Teoría Sobre el Tiempo Transcurrido

Williams también aprovechó la oportunidad para matizar una declaración anterior. El capitán aclaró que el departamento sospecha que el cuerpo de Celeste pudo haber permanecido en el auto durante todo el tiempo que estuvo estacionado y abandonado en una calle residencial de Hollywood Hills. Sin embargo, enfatizó que esta es una teoría de trabajo, no un «hecho irrefutable».

Finalmente, el capitán Williams reveló que la policía está investigando una «supuesta relación» entre la víctima y el músico D4vd. No obstante, fue enfático al señalar que, en la etapa actual de la investigación, no se está buscando a ningún sospechoso ni a ninguna persona de interés en relación con la muerte de Celeste Rivas.