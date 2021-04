Travis Barker se tatúa a Koutney Kardashian en un lugar especial

El baterista de Blink-182 se ha hecho un tatuaje con el nombre de su nuevo amor, cerca de su corazón.

Travis Barker mantendrá a su novia, la estrella de reality show, Kourtney Kardashian, cerca de su corazón, ya que se ha tatuado su nombre en el pecho.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians usó Instagram y confirmó el tatuaje sentimental en el pecho de Travis Barker.

Ella publicó la foto sin ningún título.

Travis fue el primero en colocar un emoji de corazón debajo de la entrañable publicación.

Kourtney Kardashian confirmó que está saliendo con el baterista de Blink-182 en una publicación de Instagram el 17 de febrero.