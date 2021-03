Travis Scott asegura que su hija con Kylie Jenner es su mayor inspiración

El rapero de 28 años confiesa que la llegada de Stormi cambió su vida y su carrera…

Travis Scott, el exnovio de Kylie Jenner, se abrió sobre su paternidad en una nueva entrevista. El rapero de 28 años, padre de Stormi Webster, junto a la empresaria, confesó que el nacimiento de su hija cambió su vida y carrera.

En una conversación con la revista i-D, Scott celebró su el tercer cumpleaños de Stormi, y dijo que ser padre le sirvió de inspiración para su música.

“Fue un gran impacto. Es una gran inspiración”, dijo Travis.

“Especialmente Stormi, es como cualquier niño. Siempre está interesada en todo, toma las cosas, aprende, se adapta muy rápido”, afirmó.

Scott continuó, revelando que Stormi comenzó a darse cuenta de sí misma en Youtube cuando veía videos de sus conciertos.

“Me di cuenta de que mi trabajo es más importante de lo que pensaba por eso”, comentó. “Más responsabilidad, ¿sabes? Necesitas usar esto correctamente. Ser padre es como, ya no vivo solo para mí, ya no. Siempre me volví pesado con los fans y ahora, Oh, Stormi … hombre, me encanta todo eso”, reconoció.

Travis asegura que pasa mucho tiempo con su hija. Él y Kylie tienen la misma prioridad en su vida: hacer feliz a la niña y brindarle la seguridad de una familia. Y en eso siguen.