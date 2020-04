Victoria Ruffo podría ser portadora del Covid-19 asintomática

El esposo de la actriz, Omar Fayad, dio positivo en días pasados, y la actriz permanece aislada y asintomática, y no se ha hecho la prueba.

Victoria Ruffo revela cual es su actual estado de salud, así como el de sus hijos, después de que su esposo Omar Fayad diera positivo a la prueba de coronavirus.

La actriz dijo que ella se encuentra bien, aislada y no se ha hecho la prueba: “No tengo síntomas y estoy muy al pendiente de cualquier cambio en mi salud. Tengo en mente los síntomas de alerta: fiebre y problemas para respirar, aunque al parecer en cada caso esto puede variar. No me he hecho la prueba para dejarle el lugar a personas que de verdad lo necesiten. Le pido a toda la gente que no entre en pánico, que no corra a los hospitales si no tiene fiebre alta, dolor de cabeza, cansancio extremo o alguna enfermedad crónico-degenerativa. Si tienen dudas mejor permanecer aislados en su casa”.

Victoria dijo que sus hijos Vicky y Anuar se hicieron la prueba y resultaron negativos, José Eduardo no se la hizo pero esa bien y guardando la distancia debida. También informó que su esposo Omar Fayad se encuentra recuperándose, después de que la pasó muy mal durante las primeras horas que manifestó los síntomas, pero que va muy bien y esperan que pronto salga de esto.