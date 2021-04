A Frida Sofía Guzmán no le gusta Michelle Salas por este motivo

La hija de Alejandra Guzmán reveló que lo que más le molesta de la hija de Luis Miguel, es por “mustia”.

Frida Sofía Guzmán, después de sus declaraciones bombásticas en contra de su abuelo Enrique Guzmán, también despotricó en contra de Michelle Salas, a quien la tachó de mustia.

Y es que a Frida no le ha gustado las comparaciones que la familia y otras personas que han hecho entre ella y la hija de Stephanie Salas con Luis Miguel, por lo que la ha criticado fuertemente.

“Por mustia, porque no de repente, llevaban toda la vida siempre las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es el borrego negro de la familia, y Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo ‘¡Ay, no mam*s, güey!’, o sea, es que lo mismo, así como que a ti te pintan lo que quieras y te lo crees, pero no, así no es, ni ella, ni las cosas, ni éramos así, y le dije, cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras, y alguien me dijo ‘¿qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, y yo como ‘pues sí, pero ¿quién tiene la portada?’, y ahí empezó”, dijo la hija de Alejandra Guzmán.

Frida dijo además que desde los 16 años vive sola en su departamento de Miami, en donde desde entonces hacía grandes reventones.