Adam Driver tiene extraña reacción y abandona entrevista

Al actor le incomodó “mirarse actuando” y sin mediar palabra se levantó y se retiró.

El actor Adam Driver se molesta por verse actuando, y abandona una entrevista, algo que desconcertó a todos, pues no dio explicación alguna.

La estrella de ‘Star Wars’ estaba ofreciendo una entrevista en el podcast ‘Fresh Air’ de National Public Radio, cuando le dicen que pondrán una escena de su última película ‘Marriage Story’, que protagoniza junto Scarlett Johansson.

La escena que miraron es cuando su personaje Charlie Barber está en un bar y comienza a cantar ‘Being Alive’, y se puso tan incómodo que muy molesto se levantó y abandonó el estudio.

Driver en una ocasión había declarado a la Revista New Yorker que cuando se vio actuando como ‘Kylo Ren’ en Star Wars, fue tal su desagrado, que hasta le comenzó a doler el estómago, algo verdaderamente extraño, porque si actuar es su profesión y no le gusta verse, no es algo muy normal.