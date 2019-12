Sobrina de Cepillín es localizada y se aclara que no fue secuestrada

La joven desapareció en Guadalajara y fue localizada en la Ciudad de México, al parecer ella lo hizo por propia voluntad.

Aparece la joven de 22 años, familiar de Cepillin, quien había desaparecido en Guadalajara y fue localizada por la policía en la Ciudad de México.

Catalina Dorado, estudiante de Animación digital por fin apareció, y según el hijo de Cepillin, el payaso Cepi, la joven no había sido secuestrada: “Estaba desaparecida, no fue secuestrada, ella se aisló voluntariamente por una semana, pero ya se encuentra en casa. Sus papás estaban muy preocupados y de Aguascalientes se trasladaron a Guadalajara donde ella estudia. Gracias a la policía su teléfono fue rastreado y se le localizó en la Ciudad de México”.

No se saben los motivos que Catalina tuvo para huir, y esto dijo Cepi: “No estuvo secuestrada pero quién sabe que bronca tuvo, eso sí no lo sabemos, lo que sí es un hecho es que ella no quiere regresar a la escuela donde estudiaba. Las autoridades sí hicieron su parte, hay que decir las cosas buenas que pasan”.

El mensaje donde se solicitaba ayuda para localizar a la joven, es el siguiente: