Alicia Machado aclara el desplante que hizo su hija Dinorah en la tele en vivo

En entrevista al programa Suelta la Sopa, de Telemundo, a su llegada a Miami, Florida, tras salir vencedora del reality show La Casa de los Famosos en donde se llevó US$ 200 mil, Alicia Machado, aclaró los rumores de que su hija trató mal a su interés romántico dentro de la casa, Roberto Romano.

Según la actriz y ex Miss Universo, Dinorah Valentina Hernández, de 13 años, se molestó porque se enteró a través de unos videos que Romano habló mal de su mamá en el programa, y eso molestó a la niña.

Y es que la adolescente hizo tremendo desplante en vivo al actor en plena premiación, al no saludarlo. Alicia le preguntó porque no lo saludó, y la joven no le contestó en ese momento.

Sin embargo la Machado asegura que todo fue resuelto y que su hija y Roberto ‘ya arreglaron sus diferencias’.

“Mi hija es mi prioridad y siempre lo va a ser. Dinorah es una niña que nunca ha estado expuesta a los medios. Mi hija es una niña normal y yo la he cuidado mucho de este mundo en el que yo estoy (…) Mi hija tiene una obsesión por verme feliz, me respeta y tenemos una relación muy profunda. Ella hizo eso por que… como dice mi mejor amigo, es una ‘Machadito'”, comentó la actriz, afirmando que ya después de todo aclarado la niña le dijo que le encantaba Roberto.