Aseguran que Luis Miguel viajó con dos dobles a Argentina

Luis Miguel dio inicio a su gira la semana pasada y los fans en Argentina no creen que se trate de él…

Los rumores empezaron después que un periodista de espectáculos argentino – Luis Ventura – reafirmó la hipótesis asegurando, públicamente, que el cantante aterrizó en el país junto a dos dobles. Incluso externó que no cree que fuera el Luis Miguel real quien se presentó en la primera noche en el Arena, señala el diario mexicano El Universal.

“Él juega con sus dobles, con sus parecidos. Ustedes saben que él vino con sus dobles extranjeros. Son dos. No viajaron en su mismo avión lógicamente, porque si no alguno puede hacer la comparación”, aseguró.

“Te digo que el día del estreno que subió al escenario no era él”, señaló.

Luis Ventura afirmó que el supuesto doble que se subió al escenario era muy diferente de Luismi, y no se trata únicamente por la pérdida de peso.

Eso dijo: «Cuando uno hace dieta no encoge los huesos. No se encoge la espalda, no se achica la altura. Hay cosas que tienen que ver con las piezas dentales”, expresó.

El chisme está que arde en Argentina, sin embargo nada de eso ha sido confirmado.