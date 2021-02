Bob Saget sigue cercano a sus hijas en ‘Full House’

El actor, que interpretó a Danny Tanner en Full House, sigue en contacto con sus hijas de ficción.

El actor y comediante Bob Saget, que es popular por su personaje de Danny Tanner en la popular comedia Full House, dice que todavía está muy cerca de sus hijas en el programa, interpretadas por Candace Cameron (DJ Tanner), Jodie Sweetin (Stephanie Tanner), y las gemelas Mary Kate y Ashley Olsen que interpretaron a Michelle Tanner.

En un adelanto exclusivo de la entrevista del podcast Inside of You With Michael Rosenbaum, Saget dice: “Con quien estuviera en este momento, como mis propios hijos”.

“Estoy muy cerca de Candace, siempre desde que hicimos el piloto. Jodie solía dormir en mi casa y jugar con mi hija Aubrey, la mayor. Ashley y Mary-Kate, las amo mucho. Cuando estoy en Nueva York o cuando están aquí, cuando podemos, nos vemos ”, añade.

Hablando más sobre el vínculo que compartió con sus hijas en la pantalla, dice: “Son todas amigas, no es como si fueran niñas. Pero Jodie probablemente era más como una hija para mí. Ashley y Mary-Kate son más como amigas porque yo entendí todo lo que se trataba. Candace es una amiga. Todos han estado ahí para mí a lo grande cuando he pasado por cosas difíciles “.