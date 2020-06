Creador de “Law & Order” despide al escritor Craig Gore por criticar saqueos

El también escritor de “S.W.A.T.” publicó una serie de publicaciones controvertidas en Facebook condenando a los saqueadores.

El creador de “Law & Order”, Dick Wolf, despidió al escritor Craig Gore del spin-off del programa después de que este último hizo comentarios controvertidos sobre las personas que protestaban en Los Ángeles como parte del movimiento Black Lives Matter.

Gore publicó una serie de publicaciones controvertidas en Facebook condenando a los saqueadores, y compartió una imagen en la que sostiene un arma como una amenaza para aquellos que desobedecen el toque de queda de la ciudad.

Wolf compartió la noticia a través de un comunicado publicado en la página oficial de Twitter de su empresa , informa etonline.com.

“No toleraré esta conducta, especialmente durante nuestra hora de dolor nacional. Terminaré con Craig Gore de inmediato”, dijo Wolf.

En las imágenes publicadas en las redes sociales, se ve a Gore sosteniendo una pistola y escribió “toque de queda”. En otro comentario, Gore, cuyos créditos también incluyen “S.W.A.T.” y “Chicago P.D.”, amenazó con “encender a las madres que intentan joder con mi propiedad”.

El escritor Drew Janda llamó la atención de la publicación de Gore en Twitter, y etiquetó a la estrella surgida de “Ley y orden” Chris Meloni.

“Matt Olmstead es mi Showrunner. No he tenido noticias sobre NINGUNA contratación”, escribió Meloni en Twitter, y agregó:” No tengo idea de quién es esta persona (Craig Gore) o qué hace”.

Los comentarios de Gore llegaron en un momento en que las personas en los Estados Unidos se están uniendo para luchar contra el racismo e instar a poner fin a la brutalidad policial después de la muerte de George Floyd.

Floyd, de 46 años, murió la semana pasada después de que Derek Chauvin, un oficial de policía blanco, lo sostuvo con una rodilla en el cuello, aunque repetidamente suplicó: “No puedo respirar … por favor, no puedo respirar”. Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado y homicidio involuntario.