Dakota Johnson es fan de la psicología y la terapia

La actriz se ha interesado constantemente por los cursos de psicología en línea.

Dakota Johnson habló recientemente sobre su pasión por los cursos de psicología en línea y por aprender más sobre “ser un ser humano”.

Johnson habló sobre esta inmersión reciente durante su entrevista en The Drew Barrymore Show.

Allí fue citada diciendo: “He tenido tanta suerte de estar rodeada de personas que me han animado a profundizar en mí misma. Incluso durante la cuarentena, me interesé mucho en hacer cursos de psicología en línea porque … no iba para ingresar a la universidad, pero hice estos cursos increíbles “.

Antes de concluir, dijo: “Probablemente estaré en terapia por el resto de mi vida. Nunca terminas de aprender a ser humano “.