Khloe Kardashian revela que reality show familiar “casi no se materializa”

La sociaité dijo que el piloto no había sido afortunado, y que solo fueron al aire por la cancelación de otro programa.

La estrella de reality show Khloe Kardashian, reveló que el exitoso programa Keeping Up With The Kardashians casi no se materializa.

Hablando en The Kelly Clarkson Show, la madre de uno dijo que el piloto no tuvo éxito, pero que la única razón por la que el programa recibió su llamado fue por la cancelación de otro programa.

“Creo que filmamos un piloto o algo para Ryan [Seacrest] y no fue a ninguna parte. Y luego un programa en E! fracasó, así que necesitaban algo para llenar este tiempo muerto”, dijo.

“Me dijeron, ‘Te subes al programa, empiezas a filmar, saldrás al aire, como, en dos semanas'”.

Ella dijo que el corto período de tiempo no permitió que la familia se preparara, pero la noticia llegó como una bendición disfrazada debido a la falta de roles con guión, lo que sentó bien a la audiencia.

“Realmente aprecio eso porque estábamos pensando, ‘Oh, no vamos a tener una segunda temporada, solo filmemos, es divertido, solo seamos nosotros mismos. Esto no va a ir a ninguna parte'”.

“No teníamos ninguna presión sobre nosotros mismos. Ni siquiera tuvimos tiempo para pensar en ello; realmente, como, tener algo preconcebido, falso. Era simplemente quiénes somos sobre la marcha y creo que eso es lo que hizo que el espectáculo fuera tan bueno “, dijo.

El programa continuó produciendo muchas temporadas y finalmente llegó a su fin el día 20 de enero.

“Estoy muy agradecida con todos los que me han visto y apoyado a mí y a mi familia estos últimos 14 años increíbles. Este programa nos hizo quienes somos y estaré siempre en deuda con todos los que desempeñaron un papel en la formación de nuestras carreras y en el cambio de nuestra vida para siempre”, dijo.