Eminem es criticado por su nueva canción Unccommodating

El cantante habla de manera repugnante sobre el ataque terrorista de 2017 en el concierto de Ariana Grande en Manchester.

Eminem ha sido criticado por su nueva canción Unccommodating, que presenta referencias “repugnantes” al ataque terrorista de 2017 en el concierto de Manchester Arena en Ariana Grande.

El atacante suicida Salman Ramadan Abedi asesinó a 22 personas en el ataque del 22 de mayo de 2017, y otros 50 resultaron heridos por la explosión en el vestíbulo del lugar mientras los fanáticos salían del concierto.

Desde entonces, Grande se abrió sobre sus problemas de salud mental tras el ataque, y ha sido tratada por trastorno de estrés postraumático (TEPT), lo que significa que las letras de Eminem hacen referencia al incidente en su nuevo álbum sorpresa, Music to Be Murdered By, No fue bien con sus admiradores.

La canción también presenta letras sobre el iraquí Saddam Hussein, referencias a los ataques del 11 de septiembre en los Estados Unidos Y la reina de belleza infantil asesinada JonBenet Ramsay.

Los usuarios de las redes sociales criticaron a la estrella de hip-hop de 47 años por su elección insensible en las letras.

“Eminem es verdaderamente patético, un hombre blanco rico, lleno de malezas y de mediana edad que trata de ser rebelde comparándose con un terrorista islámico”, escribió un fanático, mientras que otro dijo: “Esto es lo que él considera vanguardista, cuando todo lo que tiene es el privilegio blanco”.

Un tercer fan agregó: “¿Obtener toda la publicidad gratuita por parte de un terrorista suicida, que querías? ¡Alimentador inferior de baja vida! @Eminem. Espero que nunca pises (Gran Bretaña) #Eminem “.

Eminem, nombre real Marshall Bruce Mathers III, hizo referencia previamente al atentado de Manchester en un rap de estilo libre en 2018.