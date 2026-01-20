Gloria Trevi sufrió parálisis facial

La cantante mexicana Gloria Trevi se recupera de una parálisis facial que se le presentó hace dos meses y solo ahora decidió revelar a los medios.

“Hace como dos meses tuve un episodio de parálisis facial, ya casi no se me nota”, reveló en una entrevisa al podcast ChingonaMente.

Al referirse al origen del problema, Trevi atribuyó la parálisis al agotamiento físico derivado de una agenda de conciertos y la grabación de videos, así como a una infección en el oído que presentaba en ese momento.

“Yo venía de una serie de conciertos. Luego grabé tres videos, luego tuve otro concierto, luego llegué a mi casa… Estaba muy agotada físicamente y sentía mucha comezón en el oído. Es una infección que tenía en el oído», recuerda.

Ella relató que una fuerte impresión provocó esa tensión muscular y la consiguiente pérdida temporal de movimiento en su rostro:

«Y como estaba agotada físicamente y tuve una impresión, una impresión fuerte, haz de cuenta que la sangre se me disparó y entonces eso me provocó que el músculo se tensara y entonces de que perdiera movimiento un lado de mi cara.»

Gloria afirmó que su recuperación es casi completa y su vida ha podido retomar el ritmo habitual.