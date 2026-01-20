Cien años de José Alfredo Jiménez: Sigue siendo ‘El Rey’

El Rey no ha muerto: México y el mundo celebran los 100 años de su nacimiento…

El 19 de enero se cumplió 100 años del natalicio de José Alfredo Jiménez, el poeta del pueblo, cuyas letras sobre el amor, el desamor y la bohemia se convirtieron en el ADN emocional de toda una nación.

Nacido un 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, «El Hijo del Pueblo» no solo compuso canciones; creó un lenguaje para el sentimiento mexicano que, un siglo después, sigue más vivo que nunca.

Un legado que no conoce el olvido

Con más de 300 composiciones bajo el brazo, José Alfredo logró lo que pocos: que sus canciones fueran himnos universales sin haber tenido una formación musical académica. Clásicos como «El Rey», «Ella», «Si nos dejan» y «La media vuelta» han sido interpretados por figuras de la talla de Luis Miguel, Chavela Vargas, Joaquín Sabina y Plácido Domingo.

«Yo no tengo la culpa de que mis canciones se parezcan a la vida», solía decir el cantautor, cuya voz sigue resonando en cada rincón donde exista una botella y un despecho.

Las celebraciones del centenario

Este 2026, las festividades por el siglo de José Alfredo han tomado diversas formas:

Homenaje en el Palacio de Bellas Artes: Se espera una gala sin precedentes con las voces más importantes de la música vernácula contemporánea.

Se espera una gala sin precedentes con las voces más importantes de la música vernácula contemporánea. Peregrinación en Dolores Hidalgo: Miles de seguidores se han reunido en su famoso mausoleo (en forma de sombrero y sarape) para cantarle las mañanitas y brindar en su honor.

Miles de seguidores se han reunido en su famoso mausoleo (en forma de sombrero y sarape) para cantarle las mañanitas y brindar en su honor. Reediciones digitales: Las principales plataformas de streaming han lanzado colecciones remasterizadas y duetos póstumos utilizando tecnología de punta para acercar su obra a las nuevas generaciones.

¿Por qué sigue siendo vigente?

La magia de José Alfredo radica en su honestidad brutal. Sus letras no buscaban la perfección poética, sino la verdad del alma. Cantó al fracaso con dignidad y a la victoria con humildad, logrando que cualquier persona, sin importar su clase social, se sintiera identificada con sus versos.

A 100 años de su llegada al mundo, José Alfredo Jiménez demuestra que, tal como dice su canción más emblemática, sigue siendo el Rey, y su trono en la cultura popular mexicana es inalcanzable.