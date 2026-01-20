Frida Sofía renució a seguir adelante con la demanda contra su abuelo

Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, reveló que su hija ha decidido no continuar con la demanda que había interpuesto en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán.

El empresario fue abordado por un grupo de reporteros en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde hizo esta importante declaración, dando por terminada la gran polémica que la joven iniciara al declarar que fue abusada por el padre de Alejandra Guzmán, cuando ella era todavía una niña.

Ésta decisión abre más aún la polémica de que si lo dicho por Frida fue o no cierto, algo que al menos ante la justicia ya no se va a dirimir, aunque los comentarios en la prensa podrán continuar.

Por el momento el nombre de Frida está en alta tras las especulaciones de que ingresará al reality La Casa de los Famosos de Telemundo, aunque todavía es incierto, por lo que está viva la expectativa de verla en el famoso programa que en breve inicia su nueva temporada.