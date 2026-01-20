¿MrBeast está sin dinero?

El «Pobre» Multimillonario: Por qué MrBeast tiene 2,600 millones de dólares pero su cuenta bancaria está en cero

En el papel, Jimmy Donaldson (MrBeast) es un titán de la economía moderna. Con una fortuna valorada en 2,600 millones de dólares y un imperio empresarial que roza los 5,000 millones, cualquiera pensaría que vive entre lujos desenfrenados. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras es otra: el creador de contenido más influyente del planeta confiesa estar «en números rojos» y pidiendo préstamos a su madre para pagar sus gastos personales.

¿Cómo es posible que el hombre que regala islas y millones de dólares tenga «dinero negativo»?

La trampa de la reinversión «estúpida»

La falta de liquidez de MrBeast no es señal de fracaso, sino de una estrategia de crecimiento agresiva que él mismo califica como una «estupidez» necesaria. Donaldson no ahorra; reinvierte cada centavo.

Patrimonio en papel: Casi toda su riqueza está atrapada en acciones de Beast Industries (dueña de Feastables y Lunchly). Aunque su empresa vale una fortuna, ese dinero no se puede retirar como un cajero automático.

Casi toda su riqueza está atrapada en acciones de (dueña de Feastables y Lunchly). Aunque su empresa vale una fortuna, ese dinero no se puede retirar como un cajero automático. Gastos de producción masivos: Para 2026, planea gastar 250 millones de dólares solo en contenido. Su ambición por superar límites lo llevó a perder más de 100 millones el año pasado, en gran parte por los sobrecostos de su ambicioso proyecto «Beast Games».

«Cualquiera que vea esto tiene más efectivo que yo»

En una reciente entrevista con The Wall Street Journal, Donaldson soltó una frase que dejó a muchos escépticos: «Técnicamente, cualquier espectador tiene más dinero que yo si descontamos el valor de mis acciones».

La situación es tan extrema que, para cubrir gastos de su vida privada —incluida su reciente boda—, ha tenido que recurrir a préstamos familiares. «Nadie me cree nada de lo que digo», admite entre risas, consciente de que el público solo ve los videos donde regala fajos de billetes.

Filantropía vs. Finanzas personales

A pesar de su falta de efectivo personal, su compromiso social no se detiene. A través de Beast Philanthropy, ha gestionado donaciones que superan los 800 millones de dólares en alimentos y útiles escolares. Para MrBeast, el dinero es una herramienta de cambio, no un acumulador de estatus.

El próximo paso: ¿Educación financiera?

Irónicamente, la próxima frontera de su imperio es Beast Financial. Donaldson planea lanzar un canal de YouTube especializado en educación económica y asesoría financiera.

Tras años de manejar sumas astronómicas y vivir en el límite de la liquidez, Jimmy quiere enseñar a su audiencia global que la riqueza no se trata de lo que tienes en el banco, sino de cómo mueves el capital para construir el futuro.