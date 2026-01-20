David Beckham reacciona tras los comentarios de su hijo Brooklyn

Lo que comenzó como un rumor de pasillo ha estallado en una guerra abierta. Brooklyn Beckham ha publicado un devastador manifiesto en Instagram donde anuncia su ruptura definitiva con David y Victoria, acusándolos de controlar su vida mediante «relaciones falsas» y «montajes mediáticos» diseñados solo para proteger la marca familiar.

Brooklyn denuncia que, semanas antes de su boda, sus padres intentaron sobornarlo para que cediera los derechos de su nombre, una medida que habría afectado legalmente a su futura descendencia.

Reafirmó que Victoria canceló el vestido de novia de Nicola Peltz a última hora y que las muestras de afecto en redes sociales son solo «fachada».

La fractura es tan profunda que incluso sus hermanos menores lo han atacado y bloqueado en redes. «Por primera vez me defiendo; mi ansiedad ha desaparecido desde que me alejé», sentenció.

La respuesta de David: Silencio y «libertad»

Mientras Brooklyn lanzaba estas acusaciones, David Beckham evitó el tema en el Foro de Davos y en entrevistas posteriores.

Con un tono diplomático y distante, se limitó a decir que en la era digital «los niños deben poder equivocarse para aprender», sin validar ni desmentir las explosivas declaraciones de su primogénito.

Para Brooklyn, la verdad ha salido a la luz; para los Beckham, parece ser solo un error de juventud en el complejo guion de su imperio.