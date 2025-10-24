Guía completa para cambiar vuelo paso a paso

Cambiar un vuelo puede parecer complicado, pero con la información correcta es un proceso sencillo.

Si necesitas cambiar tu vuelo, puedes hacerlo en la sección de Mis viajes, cubriendo la nivelación tarifaria y el cargo correspondiente. Además, puedes encontrar ofertas de vuelos que te ayuden a planificar mejor tu próximo viaje.

Cuándo puedes realizar cambios en tu reservación

Podrás hacer cambios hasta 4 horas antes del vuelo. Es importante conocer los límites de tiempo para evitar inconvenientes. Una vez que tengas tu pase de abordar, ya no podrás realizar cambios.

La flexibilidad para modificar tu reservación depende del tipo de tarifa que hayas adquirido. Disfruta de cambios ilimitados de fecha y hora hasta 4 horas antes de tu vuelo. Algunas tarifas ofrecen mayor flexibilidad que otras, por lo que es recomendable revisar las condiciones específicas de tu boleto.

Cómo cambiar mi vuelo en línea

El proceso digital es la forma más rápida y conveniente de gestionar modificaciones. Ve a Mis viajes, elige la opción Cambia tu Vuelo, ingresa los datos de tu reservación y sigue las instrucciones: Selecciona los vuelos que quieres cambiar. Elige origen, destino y fecha deseada. Selecciona tus nuevos vuelos. Agrega los servicios adicionales que necesites. Realiza el pago correspondiente (cargo por cambio, nivelación tarifaria y/o servicios adicionales) y disfruta tu viaje.

Para iniciar el proceso necesitarás tu código de reservación y el apellido registrado durante la compra. Entra a Mis viajes con tu código de reservación y apellido (solo disponible en nuestro sitio web). El sistema te guiará paso a paso para completar la modificación de manera eficiente.

Se puede cambiar la fecha de un vuelo: opciones disponibles

Cambios de fecha y horario

Cuando el vuelo de ida ya sucedió, únicamente se permite cambio de fecha y hora en el vuelo de regreso. Esta restricción es importante considerarla al planificar modificaciones en viajes redondos.

Cambios de ruta

Si deseas cambiar de origen o destino en alguno de tus vuelos, recuerda hacer el cambio correspondiente para el otro. Los cambios de ruta requieren coordinación especial para mantener la coherencia del itinerario.

Limitaciones importantes

No se permiten cambios en reservaciones con pagos parciales. Además, no puedes cambiar el país de origen cuando realices cambios de ruta. Estas restricciones ayudan a mantener la integridad del sistema de reservaciones.

Como cambiar la fecha de un vuelo según tu tipo de tarifa

Las diferentes tarifas ofrecen distintos niveles de flexibilidad para modificaciones. Zero: Puedes cambiar la hora y fecha de tu vuelo cubriendo la diferencia de tarifa y el cargo por cambio. Esta opción básica permite ajustes con costos adicionales.

Cambios ilimitados de hora y fecha sin costo si se realizan con 30 días o más de anticipación. La anticipación en tus cambios puede resultar en ahorros significativos. Para modificaciones de último momento, Para cambios con menos de 30 días de anticipación, aplica un cargo más la diferencia de tarifa (si corresponde).

Las tarifas premium ofrecen mayor flexibilidad. Cambios ilimitados de fecha y hora sin costo adicional como parte de tus beneficios (puede aplicar diferencia de tarifa). Esta opción es ideal para viajeros que requieren flexibilidad máxima en sus planes.

Cambios de nombre y transferencias de boletos

Puedes cambiar el nombre en tu boleto hasta 4 horas antes de tu vuelo si es nacional y 72 horas antes si es internacional. Los tiempos límite varían según el tipo de vuelo, siendo más restrictivos para destinos internacionales.

El proceso para cambiar nombres es directo. Busca la opción «Modifica tu vuelo». Da clic en «Cambio de nombre» y paga el cargo correspondiente. Es fundamental verificar que toda la información coincida con los documentos oficiales antes de viajar.

Cambiar tu vuelo es un proceso accesible cuando conoces los procedimientos correctos y los tiempos límite establecidos. La clave está en actuar con anticipación y tener clara la información de tu reservación. Recuerda que cada tipo de tarifa tiene condiciones específicas que pueden afectar los costos y la flexibilidad de los cambios.

La tecnología facilita enormemente estos procesos, permitiendo gestionar modificaciones desde cualquier lugar. Mantén siempre a mano tu código de reservación y verifica que tus datos personales coincidan con tus documentos de viaje.

Con esta información, cambiar un vuelo se convierte en una tarea sencilla que te permitirá ajustar tus planes de viaje según tus necesidades.