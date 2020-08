Hijo de Naya Rivera ya sabe que su madre nunca regresará

El pequeño de 4 años no se queda un día siquiera sin ‘hablarle’ a su mamá a través de oraciones y sueños.

El pequeño Josey, hijo de la fallecida actriz Naya Rivera, aún no entiende muy bien lo que le pasó a su madre, pero según información de la revista OK!, el niño sabe que ella ya no regresará.

Y Josey no se queda un día siquiera sin ‘hablarle’ a su mamá a través de oraciones y sueños.

El exmarido de Naya, Ryan Dorsey, tiene la custodia del niño de cuatro años y ha estado lidiando con el dolor, aferrándose a su hijo.

Josey sigue llorando preguntando por su madre, pero Ryan intenta hacer todo lo posible para que el niño no sufra por esta triste ausencia.

“En oración le hablan a Naya, ella estaría orgullosa del chico fuerte que es Josey”, revela una fuente.

La actriz fue encontrada muerta en el Lake Piru, California, el 13 de julio, luego de varios días de búsqueda. Cuando desapareció, estaba con su hijo, que fue encontrado solo en el bote durmiendo con un chaleco salvavidas.

Tras el trágico episodio, se supo que el niño se quedaría bajo la custodia de su padre, quien también lamentó públicamente la muerte de su exmujer.

Según el programa E!News tanto el padre de Josey como la familia de Naya han respondido a todas las preguntas que el niño tiene sobre su madre y recordarla a diario para que el niño tenga una imagen positiva de ella.