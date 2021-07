Kate Beckinsale se reúne con su hija tras dos años de no hacerlo

La actriz inglesa y su hija se han mantenido alejadas durante todo este tiempo debido a la pandemia de Covid-19.

¡Kate Beckinsale finalmente se ha reunido con su hija Lily Sheen! Madre e hija se volvieron a ver dos años después, luego de estar separadas en diferentes países a causa del covid-19.

Durante el fin de semana, Kate y Lily fueron vistas llegando al aeropuerto JFK de Nueva York con el novio de Lily, David Schechter.

Kate Beckinsale con su hija Lily Sheen

En las fotos tomadas por The Daily Mail, los tres llevaban máscaras para protegerse del contagio.

En una entrevista esta semana, la actriz reveló que no ha visto a Lily, su hija con Martin Sheen, desde hace dos años debido a la pandemia, pero ahora finalmente madre e hija podrán disfrutar de unos momentos juntas, antes de que Kate regrese al Reino Unido.

Esta semana, en una entrevista con Ryan y Kelly en su programa de televisión, Kate comentó:

“No he visto a mi hija en dos años por todo. Además, me fui a trabajar a Canadá y ella no pudo venir a verme… Dos años sin ver a un hijo es, para mí, el pensamiento más absurdo, es ridículo ”, explicó.

Kate vive en Brentwood, Essex, pero voló a Alberta, Canadá, a principios de 2021 para filmar una nueva serie de televisión. Su hija vive en Nueva York.