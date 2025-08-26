La ‘Reina del Rock’ Alejandra Guzmán ahora es ‘biomecánica’

La cantante Alejandra Guzmán ha vuelto a dar de qué hablar, pero esta vez por una cirugía de vértebras de la que se recupera favorablemente.

Con su característico sentido del humor, la «Reina del Rock» ha tranquilizado a sus fans, asegurando que ahora es «biomecánica» debido al titanio que le fue colocado en la columna.

En declaraciones a la prensa, la intérprete de «Eternamente Bella» compartió que la operación en sus vértebras cervicales fue necesaria debido a una hernia discal.

A pesar de los constantes desafíos de salud que ha enfrentado a lo largo de los años, Guzmán se mostró de buen ánimo y con una actitud positiva.

«Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica», bromeó, mientras mostraba una lista de medicamentos que debe tomar.

Aunque puede caminar por sí sola con la ayuda de un collarín rígido, la cantante de 57 años ha aclarado que aún no puede retomar actividades.

Agradeció las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores, y aunque no dio una fecha exacta para su regreso a los escenarios, dejó claro que su prioridad es su completa recuperación.

«Y pues que esperen», concluyó con una sonrisa, prometiendo volver con más fuerza que nunca.