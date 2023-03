Lisa Marie Presley nunca quiso tener hijos con Michael Jackson

La fallecida hija de Elvis Presley reveló el motivo por detrás de su decisión…

Tras la muerte de Lisa Marie Presley, algunas de las viejas entrevistas de la cantante resurgieron y en una en particular ella explicó su decisión de no tener hijos con el fallecido rey del Pop Michael Jackson, cuando estuvieron casados.

La hija de Elvis Presley y Jackson se casaron en mayo de 1994 en una ceremonia privada en la República Dominicana, pero se separaron tiempo después y el divorcio finalizó en 1996.

En ese momento Lisa Marie tenía 25 años y desde el primer día de su matrimonio con el cantante, él la presionó para tener hijos juntos, algo que la heredera del rey del rock dudaba mucho.

Las tensiones en su relación comenzaron a surgir ante la negativa de Presley a concebir. No hace mucho, Lisa Marie Presley aclaró el motivo de la separación en una plática con Oprah Winfrey.

Lisa ya era madre de Riley y Benjamin Keough, con su exmarido Danny Keough, y tener hijos con Jackson era su principal temor:

«Miré hacia el futuro y pensé: ‘Nunca quiero entrar en una batalla legal por la custodia de mis hijos con él, no quiero hacer esto, no quiero encontrarme cara a cara con él'», afirmó sobre su sentir, justificando así su decisión de no quedarse embarazada.

Y así terminó su matrimonio. Ambos acordaron mutuamente ir por caminos separados y siguieron siendo buenos amigos.