Los hijas de Kristen Bell y Dax Shepard beben cerveza sin alcohol

Los hijos de la pareja, Lincoln, 7 años y Delta, 5 años, han desarrollado el gusto por la bebida.

La actriz de 40 años reveló que sus hijos, Lincoln, 7 años, y Delta, de 5 años, han desarrollado el gusto por la bebida en apoyo de que su padre mantenga su sobriedad de 16 años.

Hablando en el podcast ‘¡Say yes! con Carla Hall, Kristen dijo: “Voy a recibir muchas críticas por esto. Y permítanme comenzar diciendo que no me importa. Soy una gran madre, creo. Estoy aprendiendo cada día”.

“Mi esposo trajo a casa un paquete de seis de O’Doul’s anoche. Y mis hijas a menudo piden O’Doul’s”.

La estrella de ‘Forgetting Sarah Marshall’ admitió que las chicas “han estado en restaurantes y han pedido” la cerveza sin alcohol.

Kristen explicó: “La razón de esto es porque cuando teníamos nuestro primer hijo y mi esposo la ponía en el BABYBJORN y caminábamos por el vecindario, él tomaba una cerveza sin alcohol en su mano y el bebé la tomaba con la mano y colocaba al borde en su boca.

“Es algo sentimental para mis niñas, ¿verdad? Las hace sentir cercanas a su papá”.

Kristen también reveló que ella y Dax, que luchó con el abuso de sustancias al principio de su carrera, les explican a las niñas por qué su padre no puede beber.

Ella dijo: “También les hablamos mucho sobre la sobriedad de Dax y la importancia de esto y por qué papá no puede beber”.

La actriz de ‘Frozen’ reveló que las chicas se han acostumbrado a beber la bebida durante sus sesiones escolares de Zoom.

Kristen compartió: “Tienen descansos de 15 minutos en los que se les permite saltar y tomar un bocadillo. Y entro para ver cómo están a las 9:30 y ambas están bebiendo un O’Doul’s en sus Zooms.

“Ambos están bebiendo sus Doulies. Y yo digo, ‘¿Qué deben pensar de mí estos otros padres y maestros?'”