Lupillo Rivera modifica ‘Tragos Amargos’ para el público mexicano, eliminando fotos de Belinda

Lupillo Rivera presentó el 23 de octubre en México las dos ediciones de su libro autobiográfico, «Tragos Amargos», revelando que la versión mexicana no incluye las fotografías de su ex, la cantante Belinda, que causaron gran revuelo en Estados Unidos.

El cantante explicó que tomó la decisión de retirar las imágenes de la edición de México por respeto a «ciertas líneas y organizaciones» y debido a las diferencias en la legislación, aclarando que «no es por miedo».

La edición estadounidense del libro, que afirma una relación con la cantante (algo que ella niega), ya había generado una orden de restricción contra Rivera por supuesta violencia digital.

El conflicto legal entre ambos continúa, ya que Belinda interpuso la orden, mientras que Rivera presentó una contrademanda por falsedad de declaración. Los abogados del cantante sostienen que Belinda habría incurrido en una contradicción al negar públicamente la relación, pero supuestamente aceptarla en su denuncia original.

Lupillo, quien aseguró haber previsto las controversias, advirtió que vendrán más escándalos tras la publicación del libro.