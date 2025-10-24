Bella Hadid contempla casarse con su novio mexicano

La supermodelo Bella Hadid, de 29 años, estaría considerando dar un gran paso en su vida personal tras asistir a la reciente y emotiva boda de su hermana mayor, Alana Hadid.

Según fuentes cercanas a la estrella, la hermosa ceremonia de Alana, celebrada el pasado fin de semana en una íntima reunión familiar, habría inspirado a Bella a pensar seriamente en su propio futuro nupcial.

La modelo, quien ha mantenido una relación estable con el empresario y jinete profesional de rodeo, de origen mexicana , 36, desde 2023, fue vista disfrutando de la celebración junto a sus seres queridos, incluyendo a su hermana Gigi y su madre, Yolanda Hadid.

Testigos afirman que ella se mostró profundamente conmovida durante el evento, lo que le habría despertado el deseo de planificar su propia boda.

“Bella siempre ha sido romántica, pero ver a Alana tan feliz y comprometida la ha motivado a pensar en formalizar su relación con Adan”, comentó una fuente al portal E! News.

Aunque Bella no ha confirmado públicamente ningún plan de compromiso, sus recientes publicaciones en redes sociales, donde comparte momentos románticos con Banuelos, han avivado los rumores.

Los fans están atentos a cualquier pista sobre una posible propuesta, especialmente tras el revuelo causado por la boda de Alana, quien se casó con su pareja en una ceremonia descrita como “elegante y llena de amor”.