Video: Britney Spears conduce de forma errática tras noche de fiesta

Un video publicado por el el diario «Daily Mail» muestra a Britney Spears, de 43 años, conduciendo de manera imprudente tras salir del restaurante Red-O en Thousand Oaks.

La artista se subió a su BMW negro, ignorando supuestos intentos de varias personas por detenerla, y casi atropella a una amiga al salir del estacionamiento.

En las imágenes, Spears se desvía hacia carriles opuestos, incluyendo un carril para bicicletas, y se acerca peligrosamente a otro vehículo.

Al llegar a un semáforo, se la ve llevándose algo sosp3ch0so a la boca.

Según una fuente, la estrella pasó 30 minutos intentando entrar a su propiedad, enfrentando problemas con la puerta, mientras su amiga permanecía en el auto antes de irse.

El incidente ocurre en medio de la controversia por las memorias de su exesposo, Kevin Federline, que han reabierto heridas del pasado.

“Britney está en una espiral, y todo se desmorona rápido”, afirmó una fuente al medio, señalando el impacto emocional de las revelaciones.