Maquillador de Gisele Bündchen se disculpa por sus comentarios racistas

Daniel Hernández, quien también cuida la belleza de Anitta, se disculpa por decir que el cabello afro “es malo”.

Después de ser expuesto por sus comentarios racistas en Instagram, el maquillador Daniel Hernández utilizó la red social para defenderse.

Él suele cuidar el aspecto de grandes estrellas como Gisele Bündchen y Anitta.

En un audio publicado por la página antirracista ‘Moda Racista’, el maquillador dice que el cabello afro es “cabello malo”.

En las otras conversaciones publicadas, trata de justificarse diciendo que este tipo de “broma” era común en el pasado .

“Cometí un error y me disculpé. Como blanco, a menudo no notamos el racismo y nuestras actitudes son discriminatorias, cometí errores al usar palabras que deben extinguirse y, como hombre blanco gay (que solo porque es blanco, disfruta de privilegios hasta dentro de esa minoría), debería haber estado observando y practicando el antirracismo incansablemente durante mucho tiempo “, declaró.

Daniel continuó disculpándose recordando la deuda histórica con los negros. “Pido disculpas por no haber hecho más, por no requerir más la presencia de negros en el trabajo y por no haber actuado en momentos en que presencié racismo. Vivimos en un momento importante, de mucho aprendizaje y reflexión”, agregó.