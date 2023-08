Muere Bryan Randall, novio de Sandra Bullock, tras larga enfermedad

El modelo y fotógrafo murió el pasado 5 de agosto a los 57 años de edad…

Bryan Randall, modelo y fotógrafo, novio de Sandra Bullock, ha fallecido a los 57 años tras una larga y secreta batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica [ELA]. La familia de Bryan confirmó su muerte a la columna «Page Six» de The New York Post, solo unos días después de que la revista «US Weekly» asegurara que él y Bullock había terminado la relación y vivían en casas separadas.

Su familia confirmó la trágica noticia en un comunicado el lunes 7 de agosto.

“Es con gran tristeza que compartimos que el 5 de agosto, Bryan Randall falleció en paz después de una batalla de tres años contra ELA”, dijeron.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su jornada con ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hemos hecho todo lo posible para cumplir con su pedido. Estamos inmensamente agradecidos con los incansables médicos que han navegado este panorama de enfermedades con nosotros y las increíbles enfermeras que se han convertido en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra”, continuó.

La familia también pidió «privacidad para llorar y aceptar la imposibilidad de despedirse de Bryan».

Según el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, de Estados Unidos, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurológica rara que afecta las células nerviosas del cerebro y la médula espinal que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. A medida que avanza la enfermedad, el cerebro pierde su capacidad para iniciar y controlar los movimientos voluntarios. Aún no se ha encontrado una cura para ELA, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig, y tampoco existe un tratamiento eficaz para revertir su progresión.

La familia de Bryan está pidiendo donaciones a la Asociación ALS y al Hospital General de Massachusetts para honrar al difunto fotógrafo.

No está claro si cuando Bullock dijo el año pasado que se estaba tomando un descanso de su carrera, fue para apoyar a su novio en su lucha. La actriz aún no se ha pronunciado sobre la muerte de su pareja, aunque US Weekly aseguró que se habían separado.

Bryan Randall deja a una hija adulta, Skylar Randall.