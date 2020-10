Nicole Poturalski responde contundente a críticos de su relación con Brad Pitt

La modelo alemana de 27 años manda un mensaje fuerte y claro para las personas que la odian por su romance con el actor.

Nicole Poturalski tiene un mensaje fuerte y claro para las personas que la odian por su romance con Brad Pitt.

La modelo alemana estaba recibiendo un inmenso odio por su relación con Pitt en medio de su desordenado divorcio con Angelina Jolie.

Sin embargo, Nicole no se anduvo con rodeos al responder a los enemigos.

Ella usó sus historias de Instagram para compartir cómo ha sido bombardeada con comentarios negativos desde que su relación con la estrella de Ad Astra se hizo pública.

“Hola chicos, me he estado preguntando desde siempre por qué la gente deja comentarios de odio”, ella subtituló uno de los videos. “¿Por qué? ¿Cuál es el beneficio? Solo en general, quiero entender el tren de pensamientos”.

Al final de otro video, dijo que no lo “entiende” cuando las personas no tratan de edificarse entre sí. “Es tan grosero y triste para los que comentan”, agregó. “Simplemente no sigas a personas que no quieras ver o si no te gusta su contenido. Fácil.”

Nicole y Pitt provocaron un frenesí en Internet después de que los vieron aterrizando en Francia en su jet privado.

Luego, la pareja se dirigió hacia Chateau Miraval, donde Pitt y Jolie se habían casado anteriormente.

Según una fuente dijo a Us Weekly que a Pitt no le “importaba” si su ex esposa iba a “arremeter” contra él por su escapada romántica con su nueva amada.