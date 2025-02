Padre de Liam Payne intentó internarlo previo a su muerte

Reportes de la revista Rolling Stone revelan que el artista fue hospitalizado en estado «grave»…

El padre de Liam Payne, Geoff Payne, habría intentado internarlo en una clínica de rehabilitación meses antes de su muerte en octubre de 2024.

De acuerdo con la revista Rolling Stone, en abril de ese mismo año el cantante habría sido ingresado al hospital en estado «grave».

Luego de este episodio, el ex integrante de One Direction habría iniciado un programa de rehabilitación en España, aunque no pudo completarlo. Tras sufrir una recaída, su padre intentó nuevamente que lo internaran pero Liam se negó.

Además, de acuerdo con el medio, en 2024 el equipo del artista habría vetado una gira por Sudamérica, pues Payne «no estaba en condiciones» para viajar. El artista también habría perdido varias oportunidades de promocionar su último sencillo, “Teardrops”.

En septiembre, su sello discográfico, Universal Republic, rescindió su contrato debido a estos problemas y a las preocupaciones por la salud del cantante.