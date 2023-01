Paty Navidad ya está lista para La Casa de los Famosos

La actriz se metió en lío por no estar vacunada contra la Covid-19…

Este martes 17 de enero empieza la tercera temporada de «La Casa de los Famosos«, de Telemundo.

Ya sabemos algunas conocidos confirmados en esta nueva edición: Arturo Carmona, Aylín Mujica, Paty Navidad, Juan Rivera, Osmel Sousa, La Materialista, sin embargo aún faltan 11 famosos.

Muy pronto vamos a saber quienes son.

En la edición pasada del programa de Telemundo la ganadora fue Ivonne Montero, y Alicia Machado en la primera edición.

Y Paty Navidad ya está lista para ingresar a la casa, pero la semana pasada la actriz y cantante se metió en un lío por ser negacionista de la Covid-19 y por no haberse vacunado aún.

Navidad denunció que una aerolínea le quitó su derecho a viajar por la compañía porque no tenía vacunas y pese a presentar una prueba PCR negativa.

“Llego al mostrador de Aeroméxico y resulta que ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR, los mexicanos no. Me acaban de decir que no tenemos derecho si no estamos vacunados”, expresó.

“Están restringiendo los derechos de las personas no vacunadas (…) dicen que están preocupados por nuestra salud, yo traje una prueba PCR donde estoy perfectamente sana, pero los mexicanos no podemos salir de México si no estamos vacunados”, añadió.

No es la primera vez que ella tiene un problema por su postura. En el pasado le cerraron sus redes sociales porque estaba difundiendo información falsa sobre la enfermedad respiratoria.