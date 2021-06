Por qué KUWTK no mostró el romance de Kylie Jenner y Travis Scott

Según ha revelado la propia Kylie Jenner, Travis Scott no quiso que su romance formara parte del reality show familiar.

Hablando sobre la reunión de Keeping Up With the Kardashians, la fundadora de Kylie Cosmetics dijo que dejó que su hombre decidiera si quería ser parte de la exitosa serie de televisión de realidad.

“No lo sé”, le dijo Kylie al presentador Andy Cohen sobre la presencia limitada de Travis en el programa.

“Supongo que, a veces, no quería que lo filmaran. Nunca lo presioné para que estuviera en el programa”.

A lo largo de los años, la magnate del maquillaje ha mantenido su vida personal fuera del ojo público, lo que se hizo evidente cuando ocultó su embarazo.