Ryan Gosling negocia para interpretar a ‘Wolfman’

La estrella interpretará al famoso personaje en la próxima película de Universal, y su universo monstruoso.

Según los informes, el actor Ryan Gosling está en conversaciones para interpretar a ‘Wolfman’.

Según múltiples informes, la estrella intrpretará al famoso personaje en la próxima película de Universal del universo monstruoso. Será su primer personaje sobrenatural, informa eonline.com.

Se informa que Gosling fue quien presentó el concepto de la película. Su concepto orientó a los guionistas, quienes son los escritores de “Orange Is the New Black” Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo.

Aún no se ha adjuntado un director a la película.

La última película con el monstruo peludo fue “The Wolfman” de 2010, protagonizada por Benicio del Toro, Anthony Hopkins, Emma Blunt y Hugo Weaving.