Sean ‘Diddy’ Combs sobrevivió a un ataque en prisión

Sean «Diddy» Combs, actualmente cumpliendo condena federal por tráfico sexual y prostitución, fue presuntamente víctima de un ataque con arma blanca en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Charlucci Finney, amigo de Diddy desde hace más de 30 años, declaró al Daily Mail que el rapero de 55 años «despertó con un cuchillo en la garganta» en su celda. Finney, sin precisar la fecha del incidente, especuló que el aterrador encuentro fue más una amenaza de intimidación que un intento real de asesinato.

«Si este tipo hubiera querido hacerle daño, Sean habría resultado herido,» afirmó Finney. «Probablemente era una forma de decirle: ‘La próxima vez no tendrás tanta suerte’.»

Antecedente de Amenaza en la Cárcel

Esta nueva revelación sigue a un documento legal presentado en septiembre por los abogados de Combs, donde ya se mencionaba que un compañero de prisión se le había acercado con una navaja improvisada. En aquel entonces, el equipo legal del rapero argumentó que Combs había logrado «convencer» al agresor.

Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 y, tras ser declarado culpable en julio de 2025, fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por transporte para ejercer la prostitución. A pesar de los ruegos de sus abogados para una liberación anticipada, el rapero debe cumplir su condena y participar en programas por abuso de sustancias y salud mental.

El equipo legal de Combs no ha emitido comentarios sobre la reciente afirmación de Finney.