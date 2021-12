Selena Gómez se dedica a este deporte para ayudarla en su salud mental

La cantante reveló que no le gustan los ejercicios, pero le gusta un determinado deporte…

Selena Gomez habló nuevamente sobre su salud mental en un nuevo video de Instagram, con sus seguidores, y confesó que ella a veces lucha para levantarse de la cama.

La artista de 29 años aseguró que tiene varias ‘herramientas’ que usa para ayudarla con su salud mental cuando está en uno de esos episodios en que no se quiere parar:

“Lo que me ayuda, ante todo, es simplemente levantar el teléfono y llamar a alguien”, dijo.

“También trato constantemente de llenarme de conocimiento de lo que estoy sintiendo y los desencadenantes que me suceden. Así que creo que lo que realmente me ayuda a entenderme un poco más a mí misma es que puedo dar un paso atrás y pensar en todas las herramientas que he aprendido y tratar de implementarlas en mi vida diaria. Eso es lo que generalmente me ayuda”.

Selena afirmó aún que le encantan sus clases de boxeo, porque la ayudan a sentirse ‘muy bien’.

“”¡Odio hacer ejercicio! No es divertido, pero he estado haciendo clases de boxeo intensas recientemente, y realmente me ha ayudado a sentir mucha frustración, pero también solo energía y se siente muy bien”, señala.