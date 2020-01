Steve Carell no tenía en su plan de vida el ser actor

Carrel quería corresponder al esfuerzo de sus padres, siendo un médico o un abogado.

El actor Steve Carell dice que entrar en la actuación nunca fue una opción potencial de carrera, y “simplemente es algo divertido de hacer”.

“Ninguno de nosotros lo tomó muy en serio, incluyéndome a mí. Fue algo divertido de hacer. Nunca fue una opción de carrera potencial ”, dijo Carell.

“Mis padres me enviaron a una escuela privada y no tenían mucho dinero. Pero mi madre trabajaba de noche, así que me brindaron esta gran educación, así que sentí que les debía algo que sonara mejor que decir que iba a ser actor, honestamente. En ese momento, pensé, esa no era una elección de carrera legítima en mi cabeza.

“Necesito darle un médico, un abogado o algo para garantizar todo este esfuerzo. Y ellos son los que realmente dijeron ‘deberías ir por ello’. Después de la universidad eran como ‘es tu vida, tienes que hacer lo que te haga feliz. Estás solo, así que hazlo’. Entonces, realmente les debo eso”, agregó.

El actor creció en Massachusetts y no tenía una familia en el negocio del cine.

Mirando hacia atrás, Carell dijo: “Sí, nadie. Mi papá era ingeniero, mi mamá era enfermera psiquiátrica, mi hermano mayor es arquitecto, luego otro ingeniero y arquitecto paisajista. Así que sí. Nadie del negocio del entretenimiento. Definitivamente fui por un camino diferente “.

Carell tiene proyectos como la franquicia “Vice”, “Mi villano favorito”, “Foxcatcher”, “Crazy, Stupid, Love” y “Saturday Night Live” acreditados en su perfil. Es mejor conocido por su interpretación de Michael Scott en la comedia de situación simulada “The Office”, y protagoniza “The Morning Show” al lado de JEnnifer Aniston y Reese Witherspoon en la plataforma Apple+.