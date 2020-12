Verónica Castro fue hospitalizada tras la muerte de su madre

La actriz admite que por la tristeza por la muerte de su madre sufrió problemas de salud y paró en el hospital.

Verónica Castro habló de los problemas de salud que enfrentó, después de la muerte de su madre, y reveló que hasta fue a dar al hospital.

En entrevista con Pati Chapoy, la actriz declaró: “Me costó mucho trabajo (asimilar la muerte de doña Socorro) estuve de hospital, me puse mal, no puedo decir mentiras. Estuve muy mal, se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artrtitis, muchas cosas feas”.

Verónica también reveló que Cristian quedó muy afectado por la muerte de su abuela, y que ella es quien le da ánimos para que también supere esa irreparable pérdida: “Es muy difícil. Cristian a veces me dice: ‘Mamá ¿qué es esto? ¿se va a acabar?’, y yo no sé qué contestarle, todavía no entendemos muchas cosas, pero le está costando mucho a él”.