‘Zoey 102’ con Jamie Lynn Spears se estrena el 27 de julio

La película es la continuación de la extinta serie ‘Zoey 101’…

La continuación de la serie «Zoey 101», de Nickelodeon, protagonizada por la hermana de Britney Spears entre 2005 y 2008, ganó su primer trailer y fecha de estreno.

La película «Zoey 102» llega el próximo 27 de julio a la plataforma Paramount+.

Jamie Lynn Spears compartió la noticia en su Instagram, demostrando que está ansiosa para que sus seguidores vean la cinta.

En una entrevista relacionada a la cinta, Jamie Lynn confesó que está totalmente enfocada en su trabajo y su familia, luego de haber tenido un año difícil el año pasado, supuestamente por los conflictos que tuvo con Britney.

Sin dar detalles de los problemas que enfrentó con la cantante, ella dijo:

“No tengo nada más que amor absoluto por todos y cada uno de los miembros de mi familia. Si algo he aprendido en el último año, siendo tan abierta y sintiendo que tenía que defenderme a veces, no siento que haya nada más que necesito decirlo. Solo tengo que dejar las cosas donde están porque se supone que estas conversaciones son personales», afirmó.

«Todo en lo que puedo concentrarme en este momento es en mis hijas, mi esposo y el trabajo que estoy haciendo», dijo la actriz y cantante de 32 años.

Cuando se le preguntó cómo había sido el último año para ella y su familia, Jamie Lynn se conmovió:

«Me pone triste», dijo mientras lloraba. «No quiero que mi hija se sienta así. Así que tengo que decir que no permitiré en absoluto a mis hijas, especialmente a mi hija mayor, que se ha visto muy afectada por todo esto, no permitiré que sienta esto… Mi fuerza proviene del amor por mis hijas y de querer asegurarme de no ceder a nada más que a lo que sé que es auténtico y verdadero. Fue difícil, pero al final del día, mira dónde estoy ahora».