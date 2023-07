Revelan detalles del acuerdo prenupcial de Sofía Vergara y Joe Manganiello

La actriz y el actor firmaron un acuerdo de US$ 100 millones antes de su boda…

Sofía Vergara y Joe Manganiello firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse para que ambos protegieran su propia fortuna. La ex actriz de «Modern Family» tiene una fortuna personal valuada en US$ 180 millones, mientras que el actor de «True Blood» y «Magic Mikle» tiene su propia de US$ 40 millones y cada uno dejará el matrimonio, con su respectiva fortuna, porque no tuvieron hijos juntos.

Según la revista «¡OK!» el matrimonio ya no funcionaba desde hace tiempo, y la mejor decisión fue la separación, aunque el sitio TMZ aseguró que la relación se terminó porque Joe quería hijos con Sofía, pero ella no.

Sofía incluso visitó a su exmarido en el set de su nuevo proyecto, días antes de emprender un viaje de vacaciones con un grupo de amigos a Italia. Allí ya estaba consumada la decisión de informar a los medios. Si bien esto sorprendió a muchos, fuentes cercanas a las estrellas afirmaron que su relación había sido difícil durante algún tiempo.

“Sofía y Joe se habían distanciado durante algún tiempo (…) ya estaban viviendo vidas separadas. Pasaron un tiempo separados, enfocándose en ellos mismos, en sus carreras y en sus seres queridos”, agregó el informante.

«Sofía ha estado dándolo todo por su nueva marca de belleza ‘toty’ y está muy involucrada y emocionada con ella. Organizó un evento para celebrar el lanzamiento a finales de junio en su casa en Los Angeles, y Joe no estuvo allí.».

Mientras Vergara continúa disfrutando de sus vacaciones en Europa, el actor presentó los documentos de divorcio el miércoles 19 de julio en la corte, solo dos días después de que la pareja confirmara su separación.

Citó «diferencias irreconciliables» como la razón de la separación, según muestran los documentos obtenidos por la columna «Page Six» del diario The New York Post.

Los documentos judiciales confirmaron que la ex pareja tiene un acuerdo prenupcial y cada uno mantendrá sus propios bienes acumulados durante la unión.