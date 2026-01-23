Zootopia 2 hace historia: La nueva reina de la animación mundial

Zootopia 2 ha redefinido el éxito en el cine tras su estreno en noviembre de 2025, posicionándose como la película animada más taquillera de todos los tiempos.

Con una recaudación global de USD 1.703 millones, la secuela de Disney superó a Intensa-Mente 2 y ya es la novena película más exitosa en la historia general del cine.

Cifras de un éxito sin precedentes

Apertura récord: Logró USD 559,5 millones en apenas cinco días.

Logró USD 559,5 millones en apenas cinco días. Dominio en China: Se convirtió en el mayor éxito animado estadounidense en dicho país con USD 619 millones.

Se convirtió en el mayor éxito animado estadounidense en dicho país con USD 619 millones. Fenómeno en Latinoamérica: Sumó 27 millones de espectadores y USD 114,6 millones, marcando el mejor debut histórico de Disney en la región.

Sumó 27 millones de espectadores y USD 114,6 millones, marcando el mejor debut histórico de Disney en la región. Aceptación total: Logró el sello «Verified Hot» en Rotten Tomatoes (96% de aprobación) y una nota «A» en CinemaScore.

El poder de la franquicia

La saga de Nick y Judy ya acumula más de USD 2.730 millones entre sus dos entregas, consolidándose como una de las propiedades más lucrativas de la industria.

Según Alan Bergman, copresidente de Disney, este hito refleja la profunda conexión emocional que los personajes han logrado con audiencias de todas las edades.