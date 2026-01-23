Yadhira Carrillo fue hospitalizada por influenza

La actriz mexicana Yadhira Carrillo se encuentra bajo observación médica tras ser ingresada de emergencia en un hospital de la Ciudad de México. Aunque inicialmente el productor José Alberto «El Güero» Castro mencionó que se trataba de COVID-19, su amiga cercana, la actriz Laura Flores, aclaró que el diagnóstico real es un cuadro delicado de influenza.

Carrillo tuvo una fuerte infección en las vías respiratorias (influenza) que no pudo ser tratada de forma ambulatoria debido a su severidad.

Debido a su estado de salud, la actriz no pudo asistir al evento de cierre de su más reciente telenovela, Los hilos del pasado, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Reportes de este 22 de enero de 2026 indican que su estado es delicado pero estable.