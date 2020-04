A Billie Eilish le está “encantando” estar en cuarentena

La cantante de 18 años está ‘muy feliz’ de quedarse en casa con sus padres Maggie Baird y Patrick O’Connell.

A sus 18 años Billie Eilish está disfrutando su cuarentena en familia, y aparentemente está ‘encantada’ de hacerlo de esa manera.

La cantante confesó al podcast ‘Telekom Electronic Beats’ que no ha tenido problemas para aceptar las medidas de distanciamiento social para ayudar a frenar la propagación del coronavirus porque está ‘muy feliz’ de quedarse en casa con sus padres Maggie Baird y Patrick O’Connell.

“Realmente he disfrutado estar sola. Siento que todos en Internet han estado en FaceTime todo el día con sus amigos. Amo a mis amigos, no puedo esperar para verlos, los extraño mucho, pero al mismo tiempo, estoy bien. Estoy bien estando sola, me gusta estar sola”, justifica.

Pero Eilish reveló que ha adoptado dos cachorros de pit bull recientemente: Miss Mardy y Jim, para hacerle compañía y ellos la mantienen muy ocupada.