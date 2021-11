Actor de El Juego del Calamar, es el más sexy según lista de la revista People

Wi Ha Jun, de 30 años, conquistó el occidente con su personaje en la serie de Netflix…

Wi Ha Jun [o Wi Ha-joon], el actor que interpretó al policía encubierto en la serie El Juego del Calamar de Netflix, se encuentra entre los hombres más sexys del momento, según la revista People.

La publicación lanzó recientemente la lista de los 25 hombres más bellos de la televisión y la estrella de El Juego del Calamar aparece en el segundo lugar de la lista.

Jun conquistó a sus fans después de que su personaje en la serie se hiciera popular entre los espectadores.

People describió al actor surcoreano de 30 años como ‘totalmente lindo y dulce como un caramelo dalgona’ [caramelo típico coreano hecho en el fuego con azúcar derretida y bicarbonato de sodio].

Aunque acaba de ser conocido por el público occidental, Ha Jun es popular en Corea. Ha participado en varios K-dramas como Love is a different Chapter, 18 again, Midnight y In the rain.

Actualmente se está preparando para el estreno de su nueva serie de acción y misterio, Bad and Crazy, sobre dos policías.