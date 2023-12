Adele confiesa que el clima de Londres la deprime

La cantante afirmó que es más feliz viviendo en Califórnia…

En su entrevista con «The Hollywood Reporter», la cantante Adele comentó que no tiene intención de volver a vivir a Londres. Se mudó a California en 2016 y explicó su decisión de mantener su residencia en Los Ángeles porque el clima allí, calor y sol, la ayuda con su depresión.

Adele reconoce que su privacidad es un poco más respetada en el Reino Unido, pero confesó que evitar los sombríos inviernos de Inglaterra la ayudó a combatir el mal humor que suele sentir en esta época del año.

Eso dijo de los paparazzi: “A veces sigue siendo raro, pero me gusta porque estoy sola en Los Angeles, lo cual se siente raro. Y quien nunca haya estado en Los Angeles podría suponer que sería al revés… Pero aquí hay tanta gente famosa que no pierden el tiempo. Porque si veo que me están siguiendo, cancelaré mi día y conduciré hasta Palm Springs y regresaré”, explicó.

“No diría que a veces puede ser agitado en otros lugares, pero es que tengo 20 minutos en cualquier lugar. —¿Esa es Adele? Cuando se den cuenta que sí, tengo que irme. Y simplemente no lo entiendo. Tengo una depresión estacional muy fuerte, por lo que el clima aquí es amable conmigo. A veces es extraño porque soy muy británica», señala.

Adele también reveló que está agradecida de haber hecho un grupo de amigos no famosos en la ciudad: “Como es un poco más difícil para mí salir estos días, lo que más me gusta de Los Ángeles es que todos van a las casas de los demás. Y de hecho hice muchos grandes amigos. Nunca pensé que tendría un grupo de verdaderos amigos aquí. No quiero que un montón de celebridades sean mis amigos, bueno, solo [celebridades]… Y [mis amigos son] en realidad de Los Angeles, lo cual, nuevamente, antes de mudarme aquí, nunca conocí a una persona que fuera de Los Angeles. No son famosos y son geniales. Y al tener un hijo en la escuela, tengo excelentes amigas mamás. Pero me gusta», aseguró.